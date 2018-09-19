Unibank предлагает новый вид депозита на выгодных условиях

19 сентября 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Теперь все, кто откроют манатный депозит в Unibank, смогут получить годовые проценты в тот же день. В целях повышения уровня обслуживания клиентов и увеличения продуктовой линейки банк создал новый вид манатного депозита.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, при открытии депозитного счета в этом виде вкладов, называемого «Проценты вперед», проценты, вычисленные на целый год, будут получены в тот же день.

Условия депозита «Проценты вперед» заключаются в следующем:

- Валюта - AZN

- Срок - 12 месяцев

- Годовая процентная ставка в рамках в кампании «+2 процента» - 9% (7% + 2%)

- Минимальная сумма - 500 AZN

- Максимальная сумма на клиента - 200 000 AZN

Напомним, что кампания вкладов с выгодной процентной ставкой +2% от Unibank продолжается. В рамках кампании, каждый, кто откроет депозитный счет в манатах до 31 октября, получит от Unibank +2% годовых. В рамках кампании процентная ставка по депозиту «Срочный» увеличилась до 12%, а «Накопительный» и «Прогрессивный» - до 10% годовых.

Какие преимущества вы получаете, приняв участие в кампании?

- Вы становитесь одним из более чем 1 миллиона клиентов стабильно развитого и прибыльного банка страны;

- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 12%);

- Ваш депозит страхуется со стороны Фонда страхования вкладов;

- Депозит находясь в безопасном месте приносит вам ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей, депозитной кампанией от Unibank!

Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии фонда страхования депозитных вкладов, составляет 15%.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк развития и реконструкции.

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Unibank проводит кредитную кампанию без комиссии для нефтяников
Бизнес 13 сентября 16:45
Азербайджанский Unibank втрое увеличил чистую прибыль
Бизнес 6 сентября 15:26
Азербайджанский Unibank представил клиентам свой первый бизнес-продукт в рамках Agile
Бизнес 6 сентября 13:55
Азербайджанские Unibank и Rabitabank будут совместно выдавать бизнес-кредиты
Бизнес 4 сентября 11:17
Unibank: сектор МСП стал активнее брать кредиты
Бизнес 20 августа 20:27
Unibank проводит кредитную кампанию в честь праздника Гурбан
Бизнес 20 августа 18:48
Лента новостей
KASE: Курс доллара в Казахстане снижается
Казахстан 11:54
Туркмено-германское партнёрство: инновации – в практику здравоохранения
Туркменистан 11:49
В Баку изменена схема движения двух автобусных маршрутов
Общество 11:48
Хорватия огласила ожидаемые объёмы поступления газа через IAP (Эксклюзив)
Энергетика 11:43
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-канцлером Австрии
Политика 11:42
Узбекистан обеспечит строительство АЭС в строгом соответствии с требованиями МАГАТЭ
Энергетика 11:41
Минэнерго Хорватии огласило сроки очередной встречи по Ионическо-Адриатическому трубопроводу (Эксклюзив)
Энергетика 11:37
В Ашхабаде открылась выставка достижений народного хозяйства
Туркменистан 11:33
Стала известна дата закрытия станции метро «Хатаи» в Баку
Общество 11:29