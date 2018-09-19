Около половины трудоспособного населения в Узбекистане получает зарплату «в конвертах»

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане официально трудоустроены всего 5,8 миллиона человек, что составляет 44 процента активного населения страны.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана.

По данным ведомства, количество активного (трудоспособного) населения Узбекистана составляет 13,2 миллиона человек, что в свою очередь составляет 40 процентов от общей численности населения страны (32,9 миллиона человек).

Государственный налоговый комитет Узбекистана отмечает, что оставшаяся часть этой категории населения, включая трудовых мигрантов, находится в «теневом» сегменте рынка труда и получает зарплату «в конвертах».

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.