Азербайджан значительно сократит выбросы газов, вызывающих парниковый эффект (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен значительно сократить выбросы газов, вызывающих парниковый эффект.

Об этом в четверг сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе своего выступления на VII Международном форуме Caspian Energy 2018.

По его словам, такого результата можно достичь благодаря новым технологиям, позволяющим улучшить процесс и повысить экологичность производства.

"К 2030 году мы планируем понизить выбросы газов, вызывающих парниковый эффект на 35 процентов, по сравнению с показателем 1990 года. Сегодня основной стратегией нашей нефтяной политики является минимизация влияния на окружающую среду, путем направления части нефтяных доходов на создание экологически чистого производства. Реализация данной стратегии позволила нам значительно улучшить экологическое состояние Абшеронского полуострова", - отметил Бабаев.

Министр отметил, что в стране продолжается работа по улучшению экологического состояния различных предприятий.

"Но только совместная работа всех заинтересованных сторон может помочь нам сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и перевести все наши предприятия на экологически чистое производство. Здесь также необходимо сотрудничество с крупными консорциумами, которые работают в Азербайджане, а также с соседними странами. В этом направлении очень важно подписание конвенции о правом статусе Каспийского моря, что позволит нам совместно работать над экологической безопасностью Каспия", - сказал Бабаев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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