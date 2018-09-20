Азербайджан усиливает борьбу с злоупотреблением правилами ввоза товаров

20 сентября 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен усилить борьбу в отношении злоупотреблений правилами ввоза физическими лицами товаров, не предусмотренных для производственных и коммерческих целей, сказал в четверг журналистам заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев.

По его словам, некоторые граждане Азербайджана пользуются упрощенными возможностями таможенного перемещения в своих личных целях и даже по нескольку раз в день пересекают границу, провозя в основном подакцизные товары (табачные изделия и спиртные напитки) в коммерческих целях.

"Поэтому мы планируем внести изменения в данные правила. Предложения уже готовы и находятся на стадии обсуждений. Вполне возможно, что по ряду товаров лимит беспошлинного ввоза будет сокращен, а по некоторым увеличен. Кроме того, могут быть пересмотрены и пошлины", - отметил Бабаев.

Согласно "Правилам ввоза физическими лицами товаров, не предусмотренных для производственных и коммерческих целей, через таможенную границу Азербайджана", каждое физическое лицо может перевозить через таможенную границу для индивидуального потребления товары на сумму 1 500 долларов, в том числе три литра алкогольных напитков и три блока сигарет.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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