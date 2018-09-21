Азербайджан будет председательствовать на конференции Энергетической хартии

21 сентября 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Азербайджан будет председательствовать на конференции Энергетической хартии. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики, распространенном в пятницу.

Отметим, что учитывая, что "Южный газовый коридор" будет полностью сдан в эксплуатацию в 2020 году, и на то время Баку будет самым подходящим местом для проведения вышеуказанного мероприятия, Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на председательство на конференции Энергетической хартии.

Кроме Азербайджана, на председательство в 2020 году претендовали Армения и Монголия. Но благодаря продолжительной работе азербайджанской стороны по этому вопросу и переговорам, проведенным по дипломатическим каналам, наиболее подходящей кандидатурой на председательство на конференции Энергетической хартии в 2020 году был утвержден Азербайджан. Армения и Монголия согласились на председательство в 2021 и 2022 годах соответственно.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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