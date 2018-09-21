Официальный курс маната к мировым валютам на 21 сентября

21 сентября 2018 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0024 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

21.09.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0024

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2396

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0445

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8158

1 бразильский реал

1 BRL

0.417

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1188

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1522

1 чешская крона

1 CZK

0.0784

1 чилийский песо

1 CLP

0.254

1 китайский юань

1 CNY

0.2484

1 датская крона

1 DKK

0.2685

1 грузинский лари

1 GEL

0.6489

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2173

1 индийская рупия

1 INR

0.0236

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2562

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0115

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1937

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7728

1 израильский шекель

1 ILS

0.4761

1 канадский доллар

1 CAD

1.3172

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6171

1 казахский тенге

1 KZT

0.0047

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4117

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0901

1 молдавская лея

1 MDL

0.1012

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.2086

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4667

1 российский рубль

1 RUB

0.0256

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2467

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.387

1 турецкая лира

1 TRY

0.2727

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0554

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0607

100 японских иен

100 JPY

1.5079

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1377

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать
Бизнес 10:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 сентября
Бизнес 20 сентября 09:23
Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание
Бизнес 19 сентября 10:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 19 сентября
Бизнес 19 сентября 09:22
Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают
Бизнес 18 сентября 12:58
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 сентября
Бизнес 18 сентября 09:17
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принимает участие в торжественном заседании по случаю 100-летия парламента Азербайджана
Политика 10:06
Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать
Бизнес 10:04
В Азербайджане свыше 100 человек были укушены змеями, скорпионами и пауками
Общество 10:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции около 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот в 7 с лишним раз
Бизнес 09:52
Я вернулся на Родину стихами: поэт из Израиля, влюбленный в Азербайджан (ФОТО)
Культура 09:47
Израиль передал России данные о крушении Ил-20‍
Израиль 09:41
«Eni» готов возобновить инвестиции в Казахстан
Энергетика 09:34
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета
Россия 09:34