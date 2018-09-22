Baku Shipyard может приступить к строительству новых судов (Эксклюзив)

22 сентября 2018 07:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский судостроительный завод Baku Shipyard ведет переговоры с ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (Каспар) по строительству новых судов.

Об этом сообщили Trend в ООО "Бакинский судостроительный завод".

"Между Бакинским судостроительным заводом и Каспар идет продолжительная работа по обновлению судов различного предназначения. В данный момент ведутся переговоры по поводу строительства новых крановых судов, портовых буксиров и дополнительных нефтеналивных танкеров", - отметили в ООО.

В Baku Shipyard также сообщили, что параллельно со строительством судов типа Ro-Pax, на заводе ведется строительство двух танкеров RST 12 C нового поколения. Заказчиком всех судов является Каспар.

"Строительство корпуса первого танкера выполнено почти на 90 процентов, и в октябре этого года планируется его спуск на воду для проведения соответствующих тестовых работ. Постройка корпуса второго танкера также ведется в соответствии с графиком и выполнена на 50 процентов. Завершить все работы по строительству данных судов планируется к концу 2019 года", - сказали в ООО.

Танкеры предназначены для перевозки как сырой нефти и нефтепродуктов плотностью до 1,015 тонн на кубометр, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, также химических грузов.

ООО "Бакинский судостроительный завод" действует с 2013 года. Завод предназначен для строительства широкого спектра специализированных и торговых судов, в том числе многоцелевых морских кораблей, таких как суда снабжения платформ, а также танкеров и грузовых судов. На предприятии также созданы возможности для ремонта судов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации
Бизнес 07:00
Судан намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном - Ибрагим Ахмед Омар
Политика 04:34
Британский парламентарий: Нагорно-карабхский конфликт должен разрешиться в короткий срок, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена
Политика 04:26
Председатель парламента Кыргызстана: Законы, принятые парламентом, создали основательную почву для демократического развития Азербайджана
Политика 04:16
Председатель ПА ОБСЕ: Парламент также внес вклад в превращение Азербайджана в важное государство региона
Политика 04:07
Председатель Национальной ассамблеи Болгарии: Отрадно, что спустя 100 лет независимый Азербайджан развивается как современное государство
Политика 03:55
Лента новостей
Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 43
США 07:45
Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации
Бизнес 07:00
В США подсчитали ущерб от урагана «Флоренс»
США 06:23
В Мексике из-за сильных дождей расширили действие режима ЧП
Другие страны 05:28
Число жертв оползня на Филиппинах приблизилось к 30
Другие страны 04:58
В Австралии акула напала на туристку
Другие страны 04:45
Судан намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном - Ибрагим Ахмед Омар
Политика 04:34
Британский парламентарий: Нагорно-карабхский конфликт должен разрешиться в короткий срок, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена
Политика 04:26
Председатель парламента Кыргызстана: Законы, принятые парламентом, создали основательную почву для демократического развития Азербайджана
Политика 04:16