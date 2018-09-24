GM Uzbekistan вдвое сократила сроки поставки Chevrolet Cobalt и Malibu

БАКУ /Trend/ - Компания GM Uzbekistan более чем в два раза сократила сроки поставки автомобилей Cobalt и Malibu, сообщает "Подробно.uz".

"С учетом продолжающегося увеличения объема производства автомобилей, а также для создания дальнейших удобств клиентам GM Uzbekistan добилась сокращения сроков поставок для автомобилей Cobalt (4 позиция АТ) с 60 до 25 рабочих дней и Malibu Turbo – с 90 до 45 рабочих дней. Отметим, что данные новые сроки юридически закреплены и прописаны в договорах на поставку автомобилей", – отметили в компании.

GM Uzbekistan также заявила, что продолжит совершенствование своих услуг и сроки поставок других моделей автомобилей также будут сокращаться.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.