GM Uzbekistan вдвое сократила сроки поставки Chevrolet Cobalt и Malibu

24 сентября 2018 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания GM Uzbekistan более чем в два раза сократила сроки поставки автомобилей Cobalt и Malibu, сообщает "Подробно.uz".

"С учетом продолжающегося увеличения объема производства автомобилей, а также для создания дальнейших удобств клиентам GM Uzbekistan добилась сокращения сроков поставок для автомобилей Cobalt (4 позиция АТ) с 60 до 25 рабочих дней и Malibu Turbo – с 90 до 45 рабочих дней. Отметим, что данные новые сроки юридически закреплены и прописаны в договорах на поставку автомобилей", – отметили в компании.

GM Uzbekistan также заявила, что продолжит совершенствование своих услуг и сроки поставок других моделей автомобилей также будут сокращаться.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане ограничат монополию в ИТ-секторе после критики Шавката Мирзиёева
ИКТ 09:54
Узбекистан представит продукты пищевой индустрии в Индии
Бизнес 09:49
В Узбекистане усилят защиту прав интеллектуальной собственности
Бизнес 09:34
Узбекистан сможет работать с Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Nike - Министерство внешней торговли
Бизнес 09:15
В Узбекистане будет упрощён порядок определения субъектов малого и среднего бизнеса
Бизнес 09:14
Спикер парламента Турции направился в Узбекистан
Турция 23 сентября 17:27
Лента новостей
Президент Азербайджана своим выступлением в парламенте дал шанс Армении сделать выводы и встать на правильный путь - депутат
Политика 10:11
Госсовет КНР: Действия США стали угрозой свободной торговле
Китай 10:06
В Узбекистане ограничат монополию в ИТ-секторе после критики Шавката Мирзиёева
ИКТ 09:54
Узбекистан представит продукты пищевой индустрии в Индии
Бизнес 09:49
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 89 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:40
Туркменистан объявил тендер по реконструкции газового терминала
Тендеры 09:39
Армия Израиля не согласилась с докладом Минобороны о сбитом Ил-20‍
Россия 09:39
Туркменистан продлевает тендер по строительству автовокзалов в регионах
Тендеры 09:38
В Узбекистане усилят защиту прав интеллектуальной собственности
Бизнес 09:34