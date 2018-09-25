При Агентстве по развитию МСБ Азербайджана появилась постоянная Координационная группа

БАКУ /Trend/ - При Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана создана постоянная Координационная группа.

Решение принято Кабинетом министров Азербайджана с целью исполнения пункта 6.14 указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июня 2018 года «Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса».

Напомним, что согласно указу, задачей Координационной группы станет координирование политики развития предпринимательства, обеспечение оперативности и эффективности между госорганами и агентством во время предоставления услуг предпринимателям в Домах малого и среднего бизнеса.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана было создано на основе подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в декабре 2017 года указа об совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, по стране будут созданы дома малого и среднего бизнеса, которые будут подконтрольны агентству. Дома малого и среднего бизнеса будут оказывать ряд услуг, в том числе проведение тренингов, оказание консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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