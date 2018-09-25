БАКУ /Trend/ - Tacir kart от PASHA Bank – карта, которая дает возможность оплаты всех бизнес-расходов юридическим лицам, а также лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, без открытия юридического лица.

Tacir kart позволяет держателям карты осуществлять безналичные платежи в торговых и сервисных центрах, платежи через Интернет, а также снимать наличные в банках и банкоматах в Азербайджане и в 200 странах мира.

Преимущества карты

- Возможность оплаты всех бизнес-расходов за счет кредитной линии, выделяемой банком, на которую в течение льготного периода не начисляются проценты;

- Возможность установки отдельных лимитов по каждому дистрибьютору, который подключен к сети Tacir;

- Возможность автоматического начисления 18% НДС, автоматического вычета этой суммы со счета предпринимателя и направления на налоговый депозитный счет и др. преимущества

Более подробную информацию можно получить на сайте банка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.