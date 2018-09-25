Центральный банк Узбекистана опровергает слухи о выпуске новой купюры

25 сентября 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана не принимал решение о выпуске купюры в 100 тысяч сумов, сообщили в пресс-службе банка.

Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Центрального банка и «Кишлоккурилишбанка».

«Если экономике страны понадобится такая купюра, то она будет выпущена, пока же ее нет, и все это лишь слухи», – отметили в регуляторе.

Отметим, что в узбекских СМИ во вторник прошла информация о том, что в стране в ближайшее время появится купюра в 100 тысяч сумов.

Слухи о появлении купюры в 100 тысяч сумов начали курсировать еще в прошлом году.

Напомним, что 22 августа 2017 года Центральный банк выпустил в обращение купюры номиналом 50 тысяч сумов. На данный момент это купюра наибольшего номинала в Узбекистане.

Официальный курс на 25 сентября – 8079.28 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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