Центральный банк Узбекистана опровергает слухи о выпуске новой купюры

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана не принимал решение о выпуске купюры в 100 тысяч сумов, сообщили в пресс-службе банка.
Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Центрального банка и «Кишлоккурилишбанка».
«Если экономике страны понадобится такая купюра, то она будет выпущена, пока же ее нет, и все это лишь слухи», – отметили в регуляторе.
Отметим, что в узбекских СМИ во вторник прошла информация о том, что в стране в ближайшее время появится купюра в 100 тысяч сумов.
Слухи о появлении купюры в 100 тысяч сумов начали курсировать еще в прошлом году.
Напомним, что 22 августа 2017 года Центральный банк выпустил в обращение купюры номиналом 50 тысяч сумов. На данный момент это купюра наибольшего номинала в Узбекистане.
Официальный курс на 25 сентября – 8079.28 UZS/USD
(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @FDolukhanov
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