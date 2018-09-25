AXA MBASK запустила новый продукт "Qayğıkeş sahibkar"

25 сентября 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AXA MBASK продолжает обновлять линейку страховых продуктов. В этот раз компания разработала новый продукт в области добровольного медицинского страхования (ДМС), и предлагает своим клиентам уникальный пакет «Qayğıkeş sahibkar», рассчитанный на небольшие и средние компании.

Главные преимущества продукта – оптимальный набор медицинских услуг, простое и понятное предложение с привлекательной ценой. Продукт включает в себя как амбулаторную, так и стационарную помощь – то есть наиболее часто используемые сотрудниками компаний опции в области корпоративного ДМС. В основе продукта лежит функциональность, удобство, качество и доступность.

Из-за дороговизны полисов рынок корпоративного добровольного медицинского страхования ограничен для небольших компаний с малым количеством сотрудников.

Однако, согласно плану экономического развития страны, число этих компаний растет с каждым днем. И с целью поддержки рабочих процессов этих компаний специалисты AXA MBASK разработали продукт с уникальными характеристиками, позволяющий активно работать по программе ДМС с малым и средним бизнесом, оказывая клиентам качественный сервис.

Стоимость нового продукта для сотрудников компаний-клиентов составит 15 манатов в месяц на сотрудника. Договор заключается без предварительного медицинского осмотра и вступает в силу в момент оплаты полиса. Полис действует на всей территории страны.

Более подробно узнать о продукте можно на сайте компании - www.axambask.az .

Следует отметить, что «Qayğıkeş sahibkar» - является первым продуктом компании в рамках программы по предоставлению качественных страховых услуг представителям малого и среднего биснеса. В будущем компания планирует выпуск и других новых страховых продуктов для этого сегмента.

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