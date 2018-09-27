Али Ахмедов: В Азербайджане необходимо упростить правила регистрации, доставки и оформления на таможенных пунктах лекарств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо упростить условия регистрации и таможенного оформления лекарственных средств, импортируемых в страну, и для этого необходимо изучить и применить международный опыт.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов в ходе заседания Кабинета министров, посвященном вопросам упрощения правил регистрации, доставки в страну и оформления на таможенных пунктах лекарственных средств.

На заседании под председательством вице-премьера Али Ахмедова руководители и представители соответствующих государственных структур провели обсуждения.

Как отметил Али Ахмедов, в целях пополнения ассортимента препаратов лекарственного рынка Азербайджана, обеспечения граждан страны качественными лекарствами, усиления контроля за качеством лекарственных средств соответствующие структуры выступили с рядом новых предложений.

«Доступность в Азербайджане любого вида лекарственных средств придаст стимул развитию нашего здравоохранения. Считаю, что на лекарственном рынке необходимо обеспечить доступность. С другой стороны, импорт лекарственных препаратов должен основываться на критериях, ссылающихся на лекарства, рекомендованные ВОЗ, вся процедура импорта должна быть серьезно упрощена. Для этого Государственный таможенный комитет, основываясь на мировом опыте, должен выступить с новыми предложениями. В то же время, Министерством здравоохранения должен быть усилен контроль за качеством лекарств. При необходимости, могут быть внесены изменения в нормативно-правовые акты. Уверен, что изменения в законодательстве на основе этих предложений послужат как удобству, так и здоровью наших граждан»,- сказал Али Ахмедов.

Председатель Госкомтаможни Сафар Мехдиев, министр здравоохранения Огтай Ширалиев и другие руководители соответствующих структур сказали, что в ближайшее время выступят с новыми предложениями, основываясь на мировом опыте в этой сфере.

На заседании было дано поручение об основательном упрощении за короткий срок правил регистрации, доставки в страну и оформления на таможенных пунктах лекарственных средств.

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