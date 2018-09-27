Узбекистан построит в России логистический хаб для реализации плодоовощной продукции

27 сентября 2018 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Оренбургской области России будет создан оптово-распределительный центр для плодоовощной продукции из Узбекистана с целью её дальнейшей реализации по всей территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана.

О строительстве логистического хаба стало известно в ходе состоявшейся 25 сентября встречи между губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и делегацией Узбекистана.

Согласно информации, оптово-распределительный центр будет построен на территории Акбулакского района Оренбургской области.

По словам Берга, в районе имеется вся необходимая инфраструктура: автотрасса, железнодорожная станция с тупиковой веткой, газопровод и высоковольтная линия передач.

Отметим, что объем взаимной торговли между Оренбургской областью и Узбекистаном в 2017 году достиг 210,2 миллиона долларов. Только в первой половине же 2018 года объем взаимной торговли составил 191 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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