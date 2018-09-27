Международный банк Азербайджана объявил победителей стимулирующей лотереи для владельцев карт VISA

27 сентября 2018 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) 25 сентября 2018 года в 17:00 разыграл призовой фонд стимулирующей лотереи для держателей карт VISA в прямом эфире на официальной странице банка в Facebook.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, победители кампании, проводимой в период с первого августа по 15 сентября, были выбраны при помощи специального программного обеспечения в случайном порядке.

Лотерея была проведена одним тиражом в 6 этапов. В целом, 100 участников лотереи стали победителями. Поэтапно 50 участников выиграли по 100 манатов, 30 участников – 300 манатов, 15 участников – 500 манатов. Два победителя стали обладателями iPhone 8, и еще двое получили iPhone X. Участник, занявший первое место, получил приз в 5000 манатов от Международного банка Азербайджана.

Видеозапись прямого эфира Смотрите через Facebook

Победители могут получить свои призы, обратившись в головной офис Международного банка Азербайджана (город Баку, ул. Низами 67) в течение 90 дней. С результатами лотереи можно ознакомиться в таблице.

Результаты лотереи будут напечатаны в газете "Xalq".

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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