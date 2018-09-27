Узбекистан и Таджикистан будут совместно выпускать спецтехнику

27 сентября 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекская компания «Крантас» и «Таджикская алюминиевая компания» («Талко») будут совместно производить специальную технику, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Об этом стало известно во время презентации проекта в рамках посещения «Талко» президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Отметим, что в Таджикистане уже функционирует совместное предприятие «Талко-Крантас». Теперь здесь будут выпускать автокраны, тракторные прицепы, полуприцепы и другие виды спецтехники.

Завод «Талко», построенный в 1975 году, в 2007 году был преобразован в государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания». Сегодня «Талко» объединяет множество предприятий горнодобывающей и химико-металлургической отрасли.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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