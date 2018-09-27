Максим Орешкин: Россия работает над сокращением барьеров с Азербайджаном (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Россия работает над сокращением барьеров в торговле с Азербайджаном.

Об этом сказал в четверг министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума.

«У нас активная перезагрузка торгово-экономического сотрудничества. Был создан специальный механизм по снятию барьеров в торговле, в рамках которого мы работаем с министерством экономики Азербайджана. Понятно, что когда у нас такие активные торгово-экономические взаимоотношения всегда появляются вопросы, вот мы и создали новый формат, который в ежемесячном режиме собирается и рассматривает вопросы, которые появляются у бизнеса в Азербайджане и России», - сказал министр.

По словам Орешкина, главная цель – создание «зеленых коридоров» для движения товаров по всем направлениям между РФ и Азербайджаном.

Азербайджан и Россия, продолжил он, будут работать не просто для расширения поставок товаров, но и создания совместных производств, развития цепочек добавленной стоимости, в том числе в сфере сельского хозяйства.

В частности, отметил Орешкин, в сфере сельского хозяйства обсуждаются различные проекты от поставок удобрений и агротехники из России в Азербайджан до поставок азербайджанской продукции в российские торговые сети.

В Баку в четверг проходит IX азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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