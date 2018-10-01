Официальный курс маната к мировым валютам на 1 октября (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое октября установлен на уровне 1,7 и 1,9712 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют 01.10.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9712 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2261 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0412 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8043 1 бразильский реал 1 BRL 0.4197 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1202 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.153 1 чешская крона 1 CZK 0.0765 1 чилийский песо 1 CLP 0.2588 1 китайский юань 1 CNY 0.2475 1 датская крона 1 DKK 0.2643 1 грузинский лари 1 GEL 0.6507 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2171 1 индийская рупия 1 INR 0.0233 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2141 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0114 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.191 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7315 1 израильский шекель 1 ILS 0.4677 1 канадский доллар 1 CAD 1.3237 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6042 1 казахский тенге 1 KZT 0.0047 1 киргизский сом 1 KGS 0.0245 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1121 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4104 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0914 1 молдавская лея 1 MDL 0.1006 1 египетский фунт 1 EGP 0.0949 1 норвежская крона 1 NOK 0.2086 100 узбекских сомов 100 UZS 0.021 1 польский злотый 1 PLN 0.4605 1 российский рубль 1 RUB 0.0259 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2401 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3719 1 турецкая лира 1 TRY 0.2816 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0557 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1805 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0602 100 японских иен 100 JPY 1.4922 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1241

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