Казахстан и Узбекистан создадут международную торговую зону

2 октября 2018 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству проработать вопрос по созданию совместно с Узбекистаном новой международной торговой зоны и пропускного пункта "Туркестан", передаёт "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области Казахстана.

"Следует рассмотреть возможность создания международной торговой зоны "Центральная Азия". Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году до 5 миллиардов долларов в год. В связи с этим поручаю правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта "Туркестан", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Стоит отметить, что 2018 год был объявлен годом Узбекистана в Казахстане. По итогам 2017 года товарооборот между странами увеличился на 8,6 процента и превысил 2 миллиарда долларов. За январь-июнь этого года товарооборот Узбекистана с Казахстаном вырос на 52 процента, при этом узбекский экспорт увеличился на 48 процента.

Страны также намерены принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 миллиардов долларов в 2018 году и до 5 миллиардов долларов к 2020 году.

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