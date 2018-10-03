В Азербайджане дорожают золотые и серебряные слитки

3 октября 2018 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота третьего октября подорожала по сравнению со вторником на 22,3465 маната, составив 2049,945 маната, серебро - на 0,3436 маната, до 25,1116 маната, платина - на 9,979 маната, до 1414,655 маната, палладия - снизилась на 8,959 маната, до 1797,5885 маната.

Название

03.10.18

02.10.18

Золото

XAU

2049,945

2027,5985

Серебро

XAG

25,1116

24,768

Платина

XPT

1414,655

1404,676

Палладий

XPD

1797,5885

1806,5475

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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