Ликвидирован Совет директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Главным управляющим органом Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана станет Правление.
Это отражено в новом уставе Палаты, утвержденном указом Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты надзора над финансовыми рынками.
Ранее главным управляющим органом финансового регулятора страны был Совет директоров, который контролировал и проверял деятельность Правления.
Надзор за Палатой осуществляет Президент Азербайджана. Ликвидацию и реорганизацию Палаты также осуществляет глава государства.
Уставной фонд Палаты составляет пять миллионов манатов.
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