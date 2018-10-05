В Турции возросло число компаний с катарским капиталом - Торгово-промышленная палата

БАКУ /Trend/ - В августе 2018 года в Турции были зарегистрированы 133 компании с катарским капиталом, что на 99 компаний больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Как отметили в TOBB, совокупный капитал зарегистрированных в августе катарских компаний составил 104,7 миллиона лир, в то время как августе 2017 года это были 6,3 миллиона лир.

Отметим, что в августе число зарегистрированных в Турции компаний сократилось на 19,92 процента, а число зарегистрированных кооперативов возросло на 25,68 процента.

В августе 2018 года в Турции были зарегистрированы 5 443 компании, 93 кооператива, при этом на долю Стамбула пришлись 86,42 процента зарегистрированных компаний и кооперативов.

По итогам января-августа 2018 года число компаний, зарегистрированных в Турции, выросло на 21,65 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Количество зарегистрированных в Турции кооперативов по итогам восьми месяцев 2018 года выросло на 18,41 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно информации TOBB, число закрывшихся компаний по итогам восьми месяцев 2018 года сократилось на 12,32 процента, а число закрывшихся кооперативов сократилось на 12,34 процента.

Официальный курс на 4 октября – 6.0397 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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