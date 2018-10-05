Туркменистан и Кыргызстан укрепляют партнерство в агросекторе

5 октября 2018 20:15 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан и Италия обсудили вопросы миграции
Туркменистан 19:48
Азиатский банк развития даст Грузии 255 млн евро
Грузия 16:45
Туркменистан объявил тендер в рамках проекта по месторождению "Галкыныш"
Тендеры 15:00
МВФ проводит мониторинг развития частного бизнеса в Туркменистане
Бизнес 12:47
В августе Турцию посетили свыше 20 тысяч туристов из Туркменистана
Туризм 4 октября 16:12
Туркменистан реконструирует автомобильный мост через каспийский залив
Бизнес 4 октября 13:19
Лента новостей
BMW отзывает 467 машин Mini Countryman в России
Россия 21:24
В Азербайджане обнародованы виды запрещенной для ловли рыбы
Общество 20:57
Позицию Затулина можно назвать армянским лоббизмом - Афлатун Амашев
Политика 20:42
Франция призвала к соблюдению сочинских договоренностей по Идлибу
Европа 20:36
Удмуртия хочет совместно с Азербайджаном создавать беспилотники (Эксклюзив)
Бизнес 20:15
В Азерайджане утвержден список лекарств, цены на которые регулируются государством
Общество 20:07
В Азербайджане задержано более 90 незаконных мигрантов (ФОТО)
Происшествия 20:04
Нетаньяху: Израиль будет жестко отвечать на любые атаки из сектора Газа
Израиль 20:01
В Азербайджане оштрафованы браконьеры, изъято ружье
Общество 20:01