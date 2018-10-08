В Азербайджане ряду лиц выданы бессрочные лицензии страхового агента

8 октября 2018 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане решением правления Палаты надзора над финансовыми рынками одному юридическому лицу и 62 физическим лицам выданы бессрочные лицензии на деятельность в качестве страховых агентов, говорится в понедельник в сообщении Палаты.

Решение о выдаче принято в соответствие со статьей 86.1 закона "О страховой деятельности" и подпунктом 4.10.5 устава Палаты.

Согласно пункту 5.6 правил "Организации и проведения аттестации кандидатов на руководящие должности страховщиков, желающих получить лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству, а также физических лиц, желающих получить свидетельство для актуарной деятельности", лицо, участвовавшее в аттестации и ответившее правильно на 70 тестовых заданий, проходит аттестацию.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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