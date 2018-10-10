Azer Turk Bank предлагает выгодные условия по услугам и продуктам

10 октября 2018 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank, всегда предлагающий своим клиентам выгодные условия по услугам и продуктам, этой осенью объявляет скидки на свои продукты на период с 10 по 31 октября.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, в рамках кампании на комиссию за обслуживание кредита и процентную ставку по потребительскому кредиту будет действовать скидка в размере 10 процентов.

Помимо этого, клиенты, разместившие депозит в банке на период 36 месяцев, во время проведения кампании получат повышение по процентной ставке на 0,5 процентов.

Скидка будет предоставлена также и на карты MasterCard Gold и Visa Gold, стоимость которых составит 10 манатов. Также, хотим сообщить, что карты выдаются бесплатно при внесении суммы от 500 манатов и выше.

Кампания продлится до 31 октября.

Более подробную информацию можно получить на сайте банка www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 777 09 45, или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.

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