SOFAZ в десятке самых влиятельных инвесторов мира

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) вошел в десятку самых влиятельных инвесторов мира, согласно рейтингу, составленному Институтом суверенных фондов благосостояния (SWFI), сообщает в четверг SOFAZ.

Отмечается, что в рейтинге, включающем 100 организаций, расположились крупные суверенные фонды, пенсионные и благотворительные фонды, центральные банки. SOFAZ в данном рейтинге занял 10–е место. Сам рейтинг составлен на основе таких показателей, как внедрение инноваций и осуществление специальных программ, механизмы финансирования, показатели доходности, имеющиеся условия, реализованные инициативы.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2018 года увеличились на 6,22 процента по сравнению с началом текущего года (35,806 миллиарда долларов), составив 38,036 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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