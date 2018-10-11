Азербайджан и ОАЭ обсуждают пути развития экономического сотрудничества

11 октября 2018 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и ОАЭ обсуждают расширение совместных инвестиций, а также пути развития экономического сотрудничества. Об этом сообщают в четверг арабские СМИ.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи посла Азербайджана в ОАЭ Дашгына Шикарова с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Абу-Даби Мохаммедом Хелалом Аль-Мухайри.

По словам Аль-Мухайри, сильные торгово-экономические связи между Азербайджаном и ОАЭ могут быть расширены путем ознакомления инвесторов в Абу-Даби с инвестиционными возможностями в Азербайджане, особенно в областях промышленности, туризма, здравоохранения и образования.

В свою очередь, Дашгын Шикаров также призвал бизнесменов ОАЭ инвестировать в Азербайджан, в особенности в сферы туризма, инфраструктуры и транспорта.

Он отметил, что в декабре торговая делегация из Азербайджана планирует посетить Абу-Даби.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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