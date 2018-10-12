Скоростные поезда по маршруту Баку-Гянджа будут следовать со скоростью 159 км/ч

12 октября 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скоростные электропоезда, которые будут следовать по маршруту Баку-Гянджа, будут ездить со скоростью 159 километров в час.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

«К концу года планируется запустить скоростные поезда компании Stadler по маршруту Баку-Гянджа. Поезда уже доставлены в Баку. Пассажиры смогут, в том числе воспользоваться вагонами VIP и бизнес-класса. В каждом вагоне будет находиться небольшая кухня, холодильники, они будут обеспечены беспроводным интернетом.

Что касается скорости поездов, то мы уже протестировали их на скорости 159 километров. В целом, они могут развить скорость до 300 километров в час, но на данный момент существующие условия не позволяют этого сделать. Однако, мы будем работать в этом направлении», - сказал Гурбанов.

Расстояние между Баку и Гянджой по автомобильной трассе составляет 372 километра, а по прямой - 299 километров. Расчетное время преодоления расстояния между Баку и Гянджой на автомобиле составляет 5-6 часов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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