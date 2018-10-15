В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 15 октября подорожала по сравнению с пятницей на 44,0205 маната, составив 2077,6295 маната, серебра – на 0,0919 маната, до 24,8843 маната, платины – на 1,9465 маната, до 1430,8305 маната, палладия – подешевела на 2,199 маната, до 1822,3235 маната.
|
Название
|
15.10.18
|
12.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2077,6295
|
2073,609
|
Серебро
|
XAG
|
24,8843
|
24,7924
|
Платина
|
XPT
|
1430,8305
|
1428,884
|
Палладий
|
XPD
|
1822,3235
|
1843,5225
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)
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