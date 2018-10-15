В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

15 октября 2018 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 15 октября подорожала по сравнению с пятницей на 44,0205 маната, составив 2077,6295 маната, серебра – на 0,0919 маната, до 24,8843 маната, платины – на 1,9465 маната, до 1430,8305 маната, палладия – подешевела на 2,199 маната, до 1822,3235 маната.

Название

15.10.18

12.10.18

Золото

XAU

2077,6295

2073,609

Серебро

XAG

24,8843

24,7924

Платина

XPT

1430,8305

1428,884

Палладий

XPD

1822,3235

1843,5225

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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