Автобусы Mercedes Benz вернут в эксплуатацию в Ташкенте после детальной проверки

15 октября 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Тошшахартрансхизмат" (Ташкентская транспортная служба) вернет автобусы Mercedes Benz Low Floor 2008 года выпуска на обслуживание пассажиров после детальной проверки, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на заявление компании.

Ранее стало известно о том, что в связи с участившимися случаями возгорания этих моделей автобусов было принято решение остановить их эксплуатацию с 13 октября.

По данным пресс-службы "Тошшахартрансхизмат", сейчас речь идет не о полном отказе от использования данных автобусов, а о временном.

"Эти автобусы сняты с маршрутов временно, сейчас идет их технический осмотр. В процессе техосмотра некоторые их них будут подвергнуты капитальному ремонту. При этом основная масса автобусов после углубленного осмотра специалистами и устранения неполадок будет возвращена на маршруты", – рассказали в компании.

Напомним, что только за последнее время в столице произошло три случая возгорания автобусов. 12 октября загорелся Mercedes-Benz Low Floor, следующий по маршруту № 95, а 10 октября – Mercedes-Benz Low Floor, работающем на маршруте № 87.

Еще один случай произошел 28 сентября. Тогда загорелся рейсовый автобус № 45 около остановки "Куйлик ота" по улице Фаргона йули в Мирабадском районе.

Для замены старой техники "Тошшахартрансхизмат" за оставшиеся до конца года три месяца намерен приобрести 120 автобусов SAZ LE 60 и MAN.

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