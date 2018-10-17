Достигнуты предварительные соглашения о сотрудничестве деловых кругов Монголии и Азербайджана (Эксклюзив) (ФОТО)

17 октября 2018 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Достигнуты предварительные соглашения о сотрудничестве деловых кругов Монголии и Азербайджана, сказал Trend глава компании Neuron Technologies Исмаил Алекберов.

По словам Алекберова, на организованном в рамках экспортной миссии бизнес-форуме, приняли участие около 20 локальных экспортных компаний. Делегацию Азербайджана возглавил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, который провел встречи с главой государства и с министрами Монголии.

«Деловые переговоры продолжаются. Проводимые встречи вполне можно назвать плодотворными. Предлагаемые нами IT-решения вызвали большой интерес монгольских коллег. Однозначно можно сказать, что сейчас процесс цифровой трансформации в этой стране находится на этапе становления. В Монголии ожидается реализация множества проектов в сфере построения «электронного правительства». Не исключено, что в этой стране мы сможем применить азербайджанскую модель Службы ASAN», - сказал Алекберов.

Кроме того, по словам главы компании Neuron Technologies, в Монголии ожидается также реализация таких крупных проектов как «электронное образование», «электронное здравоохранение» и «электронное сельское хозяйство».

«Монголия является развивающейся страной Центральной Азии и Дальнего Востока. В стране уделяется особое внимание аграрной сфере. Несмотря на то, что площадь страны составляет около 1,6 миллиона квадратных километра, численность населения Монголии незначительно превышает три миллиона человек. В Монголии реализуется немало инфраструктурных проектов, и многие страны заинтересованы присутствовать на этом рынке», - сказал Алекберов.

Азербайджана и Монголия, по словам Алекберова наладили достаточно плодотворные связи и проводимые встречи в рамках экспортной миссии послужат только укреплению сотрудничества двух стран.

«Накануне мы проведи B2B встречи, бизнес-форум, встретились с госведомствами Монголии. Компания Neuron Technologies предложила свои решения по конкретным направлениям, в частности для отраслей сельского хозяйства. Например, в Монголии начитывается свыше 60 миллионов крупного и мелкого рогатого скота. Мы предложили применить систему идентификации животных - Personal Identification System of Animals, что вызвало интерес наших коллег. Кроме того, мы также предлагаем решения для сектора образования, и вопросы сотрудничества были обсуждены с руководством IT-ассоциации Монголии и с крупными IT компаниями этой страны. Нам предложены конкретные проекты, реализация которых будет осуществляться совместно», - сказал Алекберов.

Отметим, что экспортная миссия в Монголию организована по линии Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). В рамках визита миссии в Улан-Баторе состоялся бизнес-форум Азербайджан-Монголия, прошли встречи с официальными лицами этой страны, а также B2B-встречи между представителями бизнес-структур двух стран.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и Монголии, возможности экспорта азербайджанской продукции в эту страну.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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