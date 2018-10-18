В Ташкенте состоялось первое заседание в рамках «Недели бизнеса США»

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошло заседание рабочих групп по вопросам таможни, стандартов, санитарных и фитосанитарных мер, а также по защите интеллектуальной собственности, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу Министерства внешней торговли.

Данное заседание является первым мероприятием, проводимым в Ташкенте в рамках «Недели бизнеса США».

На мероприятии приняли участие эксперты стран Центральной Азии, США, Афганистана и Пакистана. Участники обменялись мнениями по вопросам обеспечения открытости рынка, а также обсудили дальнейшие перспективы расширения взаимной торговли между странами-участницами соглашения.

Напомним, что с 15 по 19 октября 2018 года в Узбекистане проходит «Неделя бизнеса США», в рамках которой планируется организация восьмого заседания Совета рамочного соглашения по торговле и инвестициям, а также проведение впервые в Узбекистане Центрально-азиатского торгового форума.

С 17 по 18 октября в рамках «Недели бизнеса в США» в Ташкентском Дворце творчества молодежи пройдёт восьмой ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум, а также торговая выставка стран региона.

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