Узбекистан и Россия могут отказаться от доллара во взаиморасчётах

БАКУ /Trend/ - Узбекистан не видит никаких препятствий в переходе на расчёты с Россией в национальных валютах. Об этом, как передаёт "Подробно.uz" заявил сегодня в Ташкенте в ходе первого Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и РФ министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

"Насчет расчётов в национальной валюте, этот вопрос поднимается российским правительством. Мы не видим никаких препятствий делать взаиморасчёты в национальной валюте. Были отмечены некоторые механизмы, я считаю, что как только мы их отработаем, то сможем предложить их бизнесменам. Это все на повестке. Мы будем работать над этим", – отметил Ходжаев.

Напомним, что ранее ряд российских чиновников заявил, что ответом на американские санкции станет отказ от доллара и переход в расчетах на национальную валюту.

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