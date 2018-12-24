Реформы Президента Ильхама Алиева в таможенной сфере служат упрощению торговых процессов - глава Госкомтаможни

24 декабря 2018 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым в таможенной сфере, служат упрощению процесса внешней торговли.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на "Форуме участников внешней торговли: применение системы пропуска "Зеленый коридор"".

Глава ГТК отметил, что осуществление проектов в транспортной сфере, в частности реализация проекта "Север-Юг", ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализация проекта "Шелковый путь", важные проекты в нефтяном секторе, открытие Бакинского международного торгового порта служат упрощению и ускорению ведения торговли, а также превращает Азербайджан в логистический центр.

"Развитие различных направлений экономики Азербайджана делает неизбежным реформы в таможенных органах", - добавил Мехтиев.

Глава ГТК отметил, что, приняв решения по зеленым коридорам, Президент Ильхам Алиев сделал большой подарок предпринимателям.

"Эта реформа, которая основывается на международном опыте, на рекомендации Международного таможенного комитета, и открывает новые возможности для торговли", - сказал Мехтиев.

Глава ГТК отметил, что с развитием азербайджанской экономики в стране растут импортно-экспортные операции.

"С первого февраля будущего года начинается применение этой системы, которая позволит вести удобно импортно-экспортные операции не выходя из своего офиса, что также позволит снизить взаимодействие граждан с чиновниками, а также обеспечит прозрачность в этой сфере", - сказал глава ГКТ.

В заключении Сафар Мехтиев пригласил всех предпринимателей проводить свои импортно-экспортные операции через систему зеленого коридора.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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