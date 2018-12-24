В Азербайджане завершается подготовка IV "Госпрограммы социально-экономического развития регионов"

24 декабря 2018 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершаются работы над подготовкой четвертой "Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах", сказал в понедельник министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Грандиозное строительство: Вчера, сегодня и завтра" в Баку.

По словам Мустафаева, в настоящее время, согласно поручению главы государства, по всей стране ведутся повсеместные работы по благоустрову.

"Госпрограмма служит как появлению новых рабочих мест, а также устранению социальных проблем в стране",- сказал министр.

В рамках поддержки предпринимательству, как сказал Мустафаев, совершенствуется законодательная база, упрощаются административные процедуры, уменьшается налоговая нагрузка и расширяется география поддержки предпринимательства, упрощаются процедуры лицензирования и и.д.

Отметим, что нынешняя "Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах" была утверждена в феврале 2014 года. Госпрограмма была утверждена в целях диверсификации экономики, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и регионов, улучшения инфраструктуры и социальных услуг.

(Автор: Гусейн Велиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Россия 24": Азербайджан - удивительная страна, стоящая на традициях, но ослепляющая новизной (ВИДЕО)
Общество 18:51
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Финансы 18:32
Очередной успех азербайджанских школьников при поддержке Azercell (ФОТО)
ИКТ 18:04
Оглашен планируемый объем прокачки нефти по Баку-Новороссийск в первом квартале 2019 года
Энергетика 17:42
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,2 раза
Финансы 16:42
Определены сроки проведения в Баку заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
Энергетика 16:38
Лента новостей
До конца года служба «Друг МСБ» заработает еще в четырех городах Азербайджана
Экономика 19:03
"Россия 24": Азербайджан - удивительная страна, стоящая на традициях, но ослепляющая новизной (ВИДЕО)
Общество 18:51
В Кабуле госслужащих взяли в заложники после взрывов около министерства
Другие страны 18:49
Фидан Гаджиева отметила Рождество в Минске (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:47
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Финансы 18:32
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Россия 18:22
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 18:21
Промышленные предприятия будут перенесены за пределы Баку - глава ИВ
Общество 18:14
Драматург Идо Нетаньяху, брат премьера Израиля: Азербайджан – прекрасная и толерантная страна (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)
Интервью 18:05