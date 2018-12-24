В Азербайджане завершается подготовка IV "Госпрограммы социально-экономического развития регионов"

БАКУ /Trend/ - Завершаются работы над подготовкой четвертой "Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах", сказал в понедельник министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Грандиозное строительство: Вчера, сегодня и завтра" в Баку.

По словам Мустафаева, в настоящее время, согласно поручению главы государства, по всей стране ведутся повсеместные работы по благоустрову.

"Госпрограмма служит как появлению новых рабочих мест, а также устранению социальных проблем в стране",- сказал министр.

В рамках поддержки предпринимательству, как сказал Мустафаев, совершенствуется законодательная база, упрощаются административные процедуры, уменьшается налоговая нагрузка и расширяется география поддержки предпринимательства, упрощаются процедуры лицензирования и и.д.

Отметим, что нынешняя "Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах" была утверждена в феврале 2014 года. Госпрограмма была утверждена в целях диверсификации экономики, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и регионов, улучшения инфраструктуры и социальных услуг.

(Автор: Гусейн Велиев)

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