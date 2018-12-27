В 2018 году произошел прорыв в торгово-экономической сфере между Азербайджаном и Беларусью - посол

27 декабря 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2018 году произошел настоящий прорыв в торгово-экономической сфере между Азербайджаном и Беларусью.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Он отметил, что по итогам десяти месяцев 2018 года товарооборот между странами превысил 400 миллионов долларов.

"Наблюдается положительная статистика как по повышению белорусского экспорта в Азербайджан, так и азербайджанского экспорта в Беларусь", - сказал он.

Посол отметил, что экономики Беларуси и Азербайджана не являются конкурентами, а взаимодополняют друг друга, что еще раз подчеркивает взаимовыгодное сотрудничество для стран.

"Основными товарами белорусского экспорта в Азербайджан стала продукция машиностроительной промышленности, нефтехимии, деревообработки, фармацевтики, военно-техническое сотрудничество. В свою очередь Беларусь импортировала из Азербайджана также продукцию нефтехимии, овощи, фрукты и многие другие виды продукции ненефтяного сектора", - сказал посол.

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