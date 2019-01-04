Назначен зампредседателя правления Azergold

4 января 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хаям Фарзалиев назначен заместителем председателя правления ЗАО "AzerGold", сообщили в пятницу Trend в компании.

Напомним, что правление "AzerGold" возглавляет Закир Ибрагимов. С назначением Фарзалиева число его заместителей достигло двух. До этого заместителем Закира Ибрагимова был лишь Огтай Мамедов.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

ЗАО занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гёйдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция не забудет братского отношения Азербайджана к турецким солдатам на острове Наргин - Хулуси Акар
Политика 13:50
Азербайджан предложил новый маршрут для увеличения турпотока из Колумбии
Туризм 13:44
Salyan Oil назвала объемы добычи нефти на суше Азербайджана в 2018 году
Энергетика 12:45
Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились
Финансы 09:35
НПЗ Star принесет чистую прибыль в сотни миллионов долларов для Азербайджана - SOCAR
Энергетика 07:00
В Азербайджане выросло число обращений по подозрительным финансовым операциям
Бизнес 3 января 20:46
Лента новостей
В Турции почти на 40% сократилось количество транспортных средств
Бизнес 14:01
Болсонару: Только израильтяне могут решать, где находится их столица
Израиль 14:01
Турция не забудет братского отношения Азербайджана к турецким солдатам на острове Наргин - Хулуси Акар
Политика 13:50
Экспорт алюминия "Русалом" в 2018 году снизился на 1,6%
Россия 13:44
Азербайджан предложил новый маршрут для увеличения турпотока из Колумбии
Туризм 13:44
В США трех экс-банкиров Credit Suisse обвинили в мошенничестве на $2 млрд
США 13:41
Узбекская компания объявила тендер на капремонт скважин
Тендеры 13:41
МИД КНР: Китай всегда обеспечивает права и безопасность иностранцев на своей территории
Китай 13:38
В Варшаве Туска назвали представителем Германии, а не Польши
Европа 13:37