Что препятствует наращиванию производства яиц в Азербайджане?

27 января 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Птицеводческая фабрика "Гаджигабул гушчулуг", расположенная в Гаджигабульском районе Азербайджана, может сократить объемы производства яиц, сообщил Trend начальник склада фабрики Микаил Салахов.

По словам начальника склада, это связано с тем, что фабрика сталкивается с проблемой сбыта своей продукции из-за возникшей конкуренции на рынке.

"В связи с ввозом на местный рынок яиц из Украины существенно ухудшилась продажа нашей отечественной продукции. Ежедневно фабрика производит свыше одного миллиона яиц, при этом годовой объем составляет порядка 300-320 миллионов штук. Предприятие в состоянии нарастить объемы производства, но ввиду того, что этот скоропортящийся товар залеживается в торговых объектах внутри страны, этот вопрос не стоит на повестке", - сказал Салахов.

Собеседник агентства отметил, что в минувшем году предприятие экспортировало небольшие объемы яиц в Ирак.

"В минувшем году рассматривались предложения, связанные с экспортом яиц в Ирак. В настоящее время мы уже приступили к экспорту в соседний Иран, и, скорее всего, эти поставки будут осуществляться в течение всего года", - сказал Салахов.

Отметим, что ранее на фабрике "Гаджигабул гушчулуг" производилась куриное мясо, выращивались бройлерные куры, но в настоящее время процесс производства этих видов продукции полностью остановлен.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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