Российский "Метровагонмаш" поставит в Азербайджан новые вагоны метро

БАКУ /Trend/ - Российское АО «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключили договор на поставку в столицу Азербайджана 30 вагонов модели 81-765.Б/766.Б, сообщает Trend со ссылкой на холдинг.

В соответствии с договором, в срок до конца 2019 года для бакинского метро будут построены шесть поездов. В каждом составе будет два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.

Договор подписали генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев и председатель ЗАО «Бакинский Метрополитен» Заур Гусейнов. Первая поставка новых вагонов в Баку планируется во втором квартале текущего года.

Бакинскую подземку пополнят новые вагоны, которые выпускаются мытищинским заводом с 2017 года. По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, поезда имеют расширенные дверные проемы. Обеспечивается сквозной проход через весь состав.

В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащаются системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов.

Для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

Отметим, что АО «Метровагонмаш» поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В бакинской подземке на сегодня эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода. В 2015 году Трансмашхолдинг передал Бакинскому метрополитену три пятивагонных состава модели 81-760.Б/761.Б/763.Б со сквозным проходом. В 2018 году холдинг поставил бакинскому метро два пятивагонных состава модели 81-765/766.

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