МВФ: Экономика Азербайджана в 2019 году вырастет на 3,4%

9 апреля 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Темпы роста экономики Азербайджана в 2019 году могут ускориться до 3,4 процента, сообщает во вторник Trend со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Во вторник фонд опубликовал обновленный отчет "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook). Согласно отчету, в 2020 году ВВП страны вырастет на 3,1 процента.

Рост экономики Азербайджана превышает средние показатели по Содружеству Независимых Государств (2,2 и 2,3 процента соответственно) и по странам-экспортерам энергоресурсов в СНГ (2,1 и 2,2 процента соответственно).

В 2018 году экономика Азербайджана выросла на 1,4 процента.

По данным отчета, глобальная экономика в первой половине этого года покажет слабые темпы роста, но ускорится во второй половине, благодаря ряду инициатив основных экономик мира. Например, Федеральная резервная система США в ответ на растущие глобальные риски приостановила повышение базовой ставки доллара и сигнализировала, что до конца года не будет ее повышать.

Рост глобальной экономики в 2019 году прогнозируется на уровне 3,3 процента, в 2020 году – на уровне 3,6 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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