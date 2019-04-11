AmCham поддерживает инициативу реформирования судебно-правовой системы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) поддерживает Указ Президента Азербайджана об углублении реформирования судебно-правовой системы и принятие Закона «О медиации» в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на палату.

Исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова отметила, что соответствующий Указ является важной дорожной картой, определяющей стратегические приоритеты для углубления реформ и дальнейшего развития судебной системы. Указ, также обеспечит прозрачность судов.

Касательно экономической значимости Указа, Мамедова заявила, что он сыграет важную роль в продолжении и ускорении экономического роста Азербайджанской Республики.

«Создание и организация специализированных судов для упрощения доступа предпринимателей к судам, поощрение международных арбитражных процедур, усиление социальной защиты судей и судебных работников, улучшение инфраструктуры и снабжения судов, а также рекомендации и инструкции по применению информационной системы «Электронный суд», окажут существенное влияние на развитие судебной системы в нашей стране и это внесет позитивный вклад в деятельность предпринимателей", - сказала Мамедова.

Комментируя Закон Азербайджанской Республики «О медиации» Натаван Мамедова отметила, что принятие соответствующего закона должно рассматриваться как существенная реформа в правовой системе. Мамедова добавила, что институт медиации является новинкой, которая позволит использовать альтернативные способы урегулирования споров, а применение закона придаст новый импульс данному процессу.

«Основным отличием этого института от судов является то, что споры могут решаться медиаторами без обращения в суд и это приведет к прозрачности и углублению общественного доверия», - сказал он.

Исполнительный директор AmCham также отметила, что многие реформы, предусмотренные в Указе, были отражены в представленном правительству Азербайджана «Белом документе» подготовленном в 2018-м и предыдущих годах.

«Нам очень приятно, что наши предложения, представленные правительству Азербайджанской Республики, по внедрению электронной судебной системы, созданию специализированных судов, поощрению международных арбитражных процедур, улучшению материального состояния судей и работников судов, организации частных исполнительных органов и усилению независимости судебных органов отражены в соответствующих нормативных правовых актах и законодательных документах. Я верю, что реализация этих мер внесет значительный вклад в развитие бизнес-среды в стране, будет способствовать привлечению новых инвестиций», - сказала Мамедова.

AmCham является ведущей некоммерческой бизнес ассоциацией, поддерживающей и поощряющей интересы иностранного и местного бизнеса в Азербайджане. Основанная в 1996 году организация AmCham Azerbaijan, объединяет более 260 компаний-членов, работающих в различных секторах экономики. AmCham представляет 80% всех иностранных инвестиций в стране, а также важную часть местных инвестиций.

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