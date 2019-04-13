В Азербайджане подешевели некоторые автомобили

13 апреля 2019 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В марте 2019 году средние цены на автомобили с объемом двигателя от двух до трех литров на вторичном рынке составили 38 760 манатов, то на 11 процентов меньше показателя прошлого месяца, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт Нусрет Ибрагимов.

Средняя цена на малолитражные автомобили (объем двигателя до двух литров) составила 14870 манатов, что по сравнению с показателем прошлого месяца больше на 7,03 процента. Автомобили с объемом двигателя свыше трех литров также подешевели, на 7,78 процента, до 91 143 манатов.

Ибрагимов отметил, что всего в марте 2019 года на автомобильном рынке столицы на продажу было выставлено 1 352 автомобиля, при снижении на 22,2 процента по сравнению с прошлым месяцем.

Средняя цена измененной структуры уменьшилась на 13,3 процента, составив 41712 манатов, в то время как средняя цена неизмененной структуры опустилась на 4,94 процента.

Большая часть выставленных на продажу автомобилей - 82,3 процента - машины на бензиновом двигателе. Средняя цена автомобилей этой категории составила 41 129 манатов. На автомобили с дизельным двигателем пришлось 17,7 процента предложений. Средняя цена таких автомобилей составила 44 415 манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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