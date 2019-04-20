Минтруда Азербайджана просветило работодателей регионов о негативных последствиях неформальной занятости

20 апреля 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провела в Имишлинском районе мероприятие просветительского характера для работодателей из Имишли, Сабирабада,Саатлы, Бейлагана, Физули на тему "Оформление трудовых отношений, подписание трудового договора, а также предотвращение неофициальной занятости населения".

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, работодателям была представлена обширная информация о порядке оформления трудовых отношений, о форме заключения трудового договора, порядке изменения условий трудового договора и т. д.

В рамках мероприятия были также отмечены негативные последствия неформальной занятости. В частности было подчеркнуто, что нелегальное трудоустройство работников приводит к серьезным нарушениям социальных и трудовых прав работников, неисполнению налоговых обязательств, отклонениям по выплатам социального страхования и других обязательных платежей.

В мероприятии приняли участие ответственные лица профсоюзов, местных отделений министерства труда и социальной защиты населения и министерства налогов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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