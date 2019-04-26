AS Qrup İnvestment расширит агропромышленную деятельность при поддержке китайской корпорации (ФОТО)

26 апреля 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между гигантской китайской госкорпорацией China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) и азербайджанской AS Qrup İnvestment подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере осуществления крупных проектов. Соглашение было подписано на встрече в Пекине, организованной в рамках крупнейшего в Азии экономического форума One Belt One Road (Один Пояс, Один Путь), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

По соглашению CAMCE окажет финансовую и консультационную поддержку компании «AS Qrup İnvestment» по двум направлениям – создание агропромышленно-логистического центра и расширение логистической базы.

По первому направлению расширится деятельность компании AS Aqro, приндлежащей «AS Qrup İnvestment» - в Губе, Гёйчае и Баку будут созданы Агропромышленно-Логистические Центры. В настоящее время AS Aqro занимается управлением и развитием Апшеронского агропарка, расположенного в поселке Говсан.

Дополнительно на территории агропромышленного комплекса AS Qrup İnvestment начинает деятельность в новых промышленных отраслях, таких как производство фруктового концентрата и фруктовых соков.

Второе направление стратегического сотрудничества нацелено на кратное увеличение логистических услуг, осуществляемых группой компаний. Будет увеличена база компании Fresh Logistics, число грузовиков с холодильными установками будет доведено до 200. Компания в настоящее время осуществляет грузоперевозки внутри страны и зарубеж с помощью 20 грузовиков с холодильными установками.

В рамках соглашения стороны также изучат потенциальные возможности сотрудничества по другим направлениям. Для этого предусмотрено взаимные визиты и встречи на уровне руководств компаний AS Qrup İnvestment и CAMCE.

Указы и распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым для развития ненефтяного сектора в стране, а также государственная поддержка агросектора стимулировали начало деятельность группы компаний AS в этом направлении.

Компании AS Aqro и Fresh Logistics воспользовавшись выгодными условиями, созданными в стране добились высоких результатов в течении короткого времени и продолжают развитие, участвуя в привлечении крупных инвестиций из-за рубежа.

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