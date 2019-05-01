МИД: Словения предлагает свой порт Копер азербайджанским компаниям (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Словения предлагает свой порт Копер азербайджанским компаниям и убеждена, что у портов обеих стран имеются возможности для сотрудничества, сказали Trend в МИД Словении.

"Словенский порт Копер обеспечивает отличный маршрут для поставок товаров на рынки Европейского Союза и в обратном направлении. Мы также рекомендуем использование этого порта азербайджанским компаниям", - сказали в министерстве иностранных дел.

Далее, в МИД заявили, что также существуют возможности для сотрудничества в сфере инвестиций.

"Согласно данным Центрального банка Словении, в 2018 году прямые инвестиции между двумя странами не осуществлялись. Согласно информации, полученной от Ассоциации словенско-азербайджанской дружбы, сегодня наблюдается повышенный интерес Азербайджана к инвестициям в Словению. Деловое сообщество Словении приветствовало создание в марте 2016 года в Любляне словенско-азербайджанского делового совета. Безусловно, имеются возможности для улучшения сотрудничества в этой области", - сказали в МИД.

Затронув перспективы открытия прямых рейсов между столицами двух стран, в министерстве отметили, что на данный момент это нереально.

"Мы считаем, что можно было бы приложить больше усилий для наращивания туристического потока между Азербайджаном и Словенией. В настоящее время нереально открыть прямой рейс, потому что количество туристов не достигает требуемого уровня", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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