Главы МИД Узбекистана и России обменялись мнениями о социально-экономической реабилитации Афганистана

БАКУ/Trend/- Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Ташкент для проведения двусторонних переговоров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального характера, а также обменялись мнениями по актуальной международной проблематике.

Министры провели обзор выполнения договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Узбекистан в октябре 2018 года президента Владимира Путина и его переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Отмечается, что на контроле у сторон находится весомый пакет торгово-экономических соглашений и инвестиционных контрактов, подписанных в рамках визита.

Последовательно реализуются договоренности в сферах политико-дипломатического, межпарламентского, культурно-гуманитарного сотрудничества.

В настоящее время стороны готовятся к проведению первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств, на котором предполагается рассмотреть приоритетные направления дальнейшего расширения торгово-экономических связей.

На встрече в МИД также обсуждены вопросы открытия в Узбекистане филиалов четырех ведущих российских вузов – МИФИ, ВГИК, Московского энергетического института и Российского химико-технологического университета.

Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили взаимодействию Узбекистана и России на афганском направлении, в том числе в рамках международных усилий по запуску межафганских мирных переговоров, социально-экономической реабилитации Афганистана.

Министры также обменялись мнениями по перспективам укрепления безопасности и сотрудничества в регионе.

Во встрече принял участие посол России Владимир Тюрденев.

Помимо этого, Лавров планирует принять участие на 11-й встрече государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

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