Азербайджан повысит конкурентоспособность местной продукции - министр

3 мая 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная программа по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах позволит повысить конкурентоспособность местной продукции внутри страны и на международных рынках.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах.

"Эта программа является для нас очень важной. В рамках этой госпрограммы будут проводиться работы с целью доведения сферы пищевой безопасности в Азербайджане до международных стандартов", - сказал он.

Как отметил министр, программа позволит повысить уровень пищевой безопасности в стране по всей пищевой цепочке.

Керимов подчеркнул, что среди приоритетных направлений политики главы государства является обеспечение пищевой безопасности, а также правильное использование земельными и водными ресурсами.

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Шеки-Загатальском регионе проводится профилактическое медицинское обследование с целью ранней диагностики онкологических заболеваний (ФОТО)
Общество 12:25
Обеспечение пищевой безопасности в Азербайджане стимулирует экспорт - министр
Бизнес 12:18
В Азербайджане могут появиться частные лаборатории в сфере пищевой безопасности
Бизнес 11:56
В Азербайджане созданы свыше 20 лабораторий для анализа в сфере пищевой безопасности (ФОТО)
Бизнес 11:09
В Казахстан приглашают еще одного голкипера сборной Азербайджана
Азербайджан 10:23
BP возобновила работу на платформе «Центральный Азери»
Энергетика 10:01
Лента новостей
Около Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
В мире 12:26
В Шеки-Загатальском регионе проводится профилактическое медицинское обследование с целью ранней диагностики онкологических заболеваний (ФОТО)
Общество 12:25
В Турции задержаны более 50 военных
Турция 12:23
Катар и Узбекистан изучили возможность создания совместных логистических центров по ряду направлений
Энергетика 12:22
В Баку отметят День джаза с Исфаром Сарабским
Культура 12:19
Обеспечение пищевой безопасности в Азербайджане стимулирует экспорт - министр
Бизнес 12:18
Юнкер назвал проблемой ЕС утрату европейцами "коллективного либидо"
В мире 12:18
В Азербайджане упразднен Республиканский спортивно-медицинский центр
Общество 12:13
Кушнер: сделка века - хорошее начало
Израиль 12:13