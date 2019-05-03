Азербайджан повысит конкурентоспособность местной продукции - министр

БАКУ /Trend/ - Государственная программа по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах позволит повысить конкурентоспособность местной продукции внутри страны и на международных рынках.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах.

"Эта программа является для нас очень важной. В рамках этой госпрограммы будут проводиться работы с целью доведения сферы пищевой безопасности в Азербайджане до международных стандартов", - сказал он.

Как отметил министр, программа позволит повысить уровень пищевой безопасности в стране по всей пищевой цепочке.

Керимов подчеркнул, что среди приоритетных направлений политики главы государства является обеспечение пищевой безопасности, а также правильное использование земельными и водными ресурсами.

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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