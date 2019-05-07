Азербайджано-афганский торговый оборот возрос на 46%

БАКУ /Trend/ - В первой четверти 2019 года совместный торговый оборот между Азербайджаном и Афганистаном увеличился на 46 процентов.

Как сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев в ходе встречи с послом Афганистана в Азербайджане Хейруллахом Спеленаем.

Министр Мустафаев отметил, что за весь 2018 год совместный торговый оборот возрос на 37 процентов. По словам министра, увеличение торгового оборота свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами.

В частности, министр отметил, что на сегодняшний день между Азербайджаном и Афганистаном было подписано свыше 15 документов в торгово-экономической сфере. Как сказал министр, в Азербайджане зарегистрировано 11 афганских компаний в сфере услуг, промышленности и транспорта. Также Мустафаев дал высокую оценку поддержке нашей страны со стороны Афганистана на международных платформах.

Министр отметил, что Афганистану будет выгодно воспользоваться транзитным потенциалом Азербайджана в силу экономико-географического расположения страны, расположенной на пересечении международных транспортных коридоров. Было добавлено, что на состоявшейся в Ашгабаде Региональной конференции по экономическому сотрудничеству в Афганистане (RECCA) был подписан договор по поводу маршрута Lapis lazuli, являющегося крайне важным проектом в рамках расширения торгово-транзитного сотрудничества.

В свою очередь, посол Афганистана Хейруллах Спеленай отметил заинтересованность Афганистана в проведении встреч деловых людей обеих стран в рамках развития экономического сотрудничества. Посол выразил благодарность Азербайджану за оказанную помощь.

В ходе встречи были обсуждены пути расширения сотрудничества в различных сферах экономики, в частности, было проведены беседы по поводу деятельности совместной рабочей группы.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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