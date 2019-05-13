В Казахстане увеличат производство мучных изделий

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года в Акмолинской области Казахстана планируют запустить завод по переработке твердых сортов пшеницы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на региональный акимат.

Этим летом Agrimer-Astyk, местный производитель муки, планирует запуск завода по переработке твердых сортов пшеницы для изготовления макаронных изделий. Сумма инвестиций составляет 2,5 миллиарда тенге. Ожидается также, что на предприятии будет создано 30 рабочих мест.

На заводе планируют перерабатывать 200 тонн твердых сортов пшеницы в день. Готовую продукцию, в свою очередь, будут реализовывать в России и европейских странах.

Напомним, в 2007 году Казахстан вышел на первое место в мире по экспорту муки, продержавшись на этой позиции до 2010-го.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.