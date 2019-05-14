Али Ахмедов: Азербайджан - лидер в сфере проведения реформ в регионе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает лидирующее положение в регионе в сфере проведения реформ.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал вице-премьер Али Ахмедов на проводимом в Баку Европейском региональном форуме по социальному обеспечению.

Ахмедов отметил, что особую значимость имеют реформы, проведенные в сфере социального обеспечения.

По словам вице-премьера, Азербайджан на протяжении двух с лишним десятков лет живет в условиях войны, навязанной Арменией, и в центре внимания государственной политики в Азербайджане находятся вопросы социального обеспечения вынужденных переселенцев и беженцев. Государством из года в год предпринимаются реальные меры, направленные на улучшение социальных условий этих людей, в том числе обеспечение жильем, работой, сказал Ахмедов, добавив, что, безусловно, все это требует больших финансовых средств.

Как отметил Ахмедов, порядка десяти процентов расходов от общего объема всей системы соцобеспечения приходится на обеспечение нужд и потребностей беженцев и вынужденных переселенцев.

(Автор: Матанат Насибова)

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